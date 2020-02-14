Здравствуйте! За время работы [url=https://www.aktivesport.ru/collection/ryukzaki-turisticheskie]каталог[/url] сайта оброс большим количеством информации о товаре, которая перекрывает изображения товара и рассеивает внимание. http://joxi.ru/12Mq9l4s0lV9q2 Шрифты, сочетание цветов, размеры иконок и флажков, их расположение - всё превратилось в фарш. Нужно всё это привести ...
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Нужен человек с богатым опытом разработки макетов. ( прошу не откликаться тех у кого нету опыта.)Который может обосновать почему добавил тот или иной блок сюда и почему не добавил другие элементы.
Важно чтобы вы были с мозгами и не просто рисовать что написано но и предлагать свои идеи и доводить макет до ума.Ищем человека который будет горд выложить свою каждую работу в портфолио, а не для галочки штамповать макеты.Создание стайлгайда для верстальщика, а так же другие предложения рассматриваем.На спам сообщения не отвечаю, читаю только ответы по шаблону:1. Почему выбрать вас2. Три ссылки на лучшие ваши работы
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