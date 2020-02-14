Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок1120 просмотров
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Нужен человек с богатым опытом разработки макетов. ( прошу не откликаться тех у кого нету опыта.)Который может обосновать почему добавил тот или иной блок сюда и почему не добавил другие элементы.

Важно чтобы вы были с мозгами и не просто рисовать что написано но и предлагать свои идеи и доводить макет до ума.Ищем человека который будет горд выложить свою каждую работу в портфолио, а не для галочки штамповать макеты.Создание стайлгайда для верстальщика, а так же другие предложения рассматриваем.На спам сообщения не отвечаю, читаю только ответы по шаблону:1. Почему выбрать вас2. Три ссылки на лучшие ваши работы

Дизайн сайта
4 года назад
lock3t
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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