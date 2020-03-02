Одностраничный сайт по продаже удобрений

Дизайн сайтовЗавершен28 заявок520 просмотров
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Необходимо создать макет сайта для продажи удобрений. Всего 5 разделов, 2 из которых шапка и подвал. 

Задание доступно по ссылке

4 года назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MaximCorfu
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$50
4 дня
WMZ
Хорошая работа, но большие проблемы с коммуникацией. Если последнее не пугает - рекомендую.
Интересный проект и собственно заказчик тоже. Отзыв ждал почти 2 недели, в итоге получилось так, что я не сайт рисовал, а верстал его, очень странно Но все же, благодарен за сотрудничество и опыт который я получил от данного проекта.
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