Дизайн страниц сайта

Ищем хорошего веб-дизайнера для разработки макета сайта на Фирме. Важен опыт работы и наличие портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется отрисовать 3 страницы для будущего сайта:
Главная страница, внутренняя и личный кабинет.
Стилистику взять с сайта:
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