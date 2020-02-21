Дизайн landing page под мед. услугу + 2 баннера

Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта по вывозу мусора. Основная деятельность компании – вывоз строительного и крупногабаритного мусора контейнерами от 8 до 36 м3 (также есть техника ГАЗели и самосвалы) по Москве и ...