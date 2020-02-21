Дизайн landing page под мед. услугу + 2 баннера

Дизайн сайтовЗавершен70 заявок518 просмотров
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Разработатать дизайн  landing page под мед. услугу. Примерно 5-6 блоков.  + 2 баннера

4 года назад
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$270
3 дня
Отличная работа, впрочем, как и всегда. Рекомендую!
В очередной раз хорошо поработали :) Замечательный заказчик! Однозначно рекомендую!