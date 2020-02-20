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Дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео.
Основные требования к дизайну:
- Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170
- Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пункта
- Отличная читаемость всех надписей, белый фон для основного контента
- Основной шрифт достаточной крупный, чёрного или тёмно-серого цвета
- Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, т.е. быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным.
- У всех кнопок должна быть предусмотрена подсветка при выделении.
- Основные цвета страницы - голубой, серый, белый.
(берем только структуру отсюда, дизайн должен быть другим)
По стилю - можно ориентироваться на эти сайты: https://filmora.wondershare.com/, https://filmora.wondershare.com/video-editor/
При приемке страницы будут правки, которые нужно будет доработать.
Срок: 2-3 дня
Более подробное ТЗ отправлю исполнителю.
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