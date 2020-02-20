Дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок553 просмотра
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Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта рейтинга программ по монтажу видео.

Основные требования к дизайну:

  • Дизайн оптимизирован под 1920, контентная область 1170
  • Контрастное тёмное меню с выделенными блоками каждого пункта
  • Отличная читаемость всех надписей, белый фон для основного контента
  • Основной шрифт достаточной крупный, чёрного или тёмно-серого цвета
  • Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, т.е. быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным.
  • У всех кнопок должна быть предусмотрена подсветка при выделении.
  • Основные цвета страницы - голубой, серый, белый.
Структура страницы примерно такая https://programmy-dlya-montazha-video.softok.info

(берем только структуру отсюда, дизайн должен быть другим)

По стилю - можно ориентироваться на эти сайты: https://filmora.wondershare.com/,  https://filmora.wondershare.com/video-editor/

При приемке страницы будут правки, которые нужно будет доработать. 

Срок: 2-3 дня

Более подробное ТЗ отправлю исполнителю.

4 года назад
amssoft
45 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
4 года назад
$110
3 дня
WMZ
+
Проект прошел хорошо! Рекомендую!
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