Дизайн тикетной системы

$10
Дизайн сайтовЗавершен10 заявок357 просмотров
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Заказ преимущественно для новичков

Сайт должен использовать material designe

Бюджет 10уе

4 года назад
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Koshka03
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Очень довольна сотрудничеством!
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