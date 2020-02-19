Landing Page

Здравствуйте. Нужен дизайн первого экрана по данному прототипу. С победителем конкурса обсудим полностью весь проект https://xdgjum.axshare.com
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Задачу обсудили в личной переписке
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