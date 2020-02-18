Дизайн 1-го экрана

$20
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок2181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Здравствуйте. Нужен дизайн первого экрана по данному прототипу.

С победителем конкурса обсудим полностью весь проект

https://xdgjum.axshare.com

4 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
jaff
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
#1
Талантливый и креативный дизайнер, всем рекомендую к сотрудничеству!)
Отличный заказчик, все четко и в срок, оплата как договаривались, оперативная связь. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
jaff
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
#1