Дизайн сайта интернет-магазина

Дважды обращались с этим макетом к дизайнерам, ориентируясь в основном на многолетний опыт исполнителей. Макеты не устроили, поскольку были выполнены без фантазии по сложившимся стереотипам относительно тематики сайта. Обратились к Дарине - молодому дизайнеру, рассчитывая на свежесть взгляда на поставленную задачу. По результатам выполнения заказанных нами работ её можно назвать не просто "жизнерадостный дизайнер", а смело подчеркнуть абсолютный профессионализм Дарины, точное понимание и воплощение самых неожиданых и сложных дизайнерских идей, четкое соблюдение сроков выполнения работ! Дарина, спасибо Вам огромное! Надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество с Вами!