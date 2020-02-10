Дизайн сайта интернет-магазина

$220
Дизайн сайтовЗавершен5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизайн интернет-магазина по продаже бу МКПП.Список страниц:- главная- каталог- карточка товара- личный кабинет- корзина- попапыДизайн должен быть чистым, аккуратным и современным

Дизайн сайта
4 года назад
guest_15813306616636
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
darina_may
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$220
10 дней
WMZ
Дважды обращались с этим макетом к дизайнерам, ориентируясь в основном на многолетний опыт исполнителей. Макеты не устроили, поскольку были выполнены без фантазии по сложившимся стереотипам относительно тематики сайта. Обратились к Дарине - молодому дизайнеру, рассчитывая на свежесть взгляда на поставленную задачу. По результатам выполнения заказанных нами работ её можно назвать не просто "жизнерадостный дизайнер", а смело подчеркнуть абсолютный профессионализм Дарины, точное понимание и воплощение самых неожиданых и сложных дизайнерских идей, четкое соблюдение сроков выполнения работ! Дарина, спасибо Вам огромное! Надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество с Вами!
Очень понравилось сотрудничать - вместе быстро определились с концепцией, постоянно были на связи. В процессе работы сложились теплые, человеческие взаимоотношения, что и помогло достичь желаемого результата. С удовольствием поработаю и в будущем :)
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн сайта тур фирмы

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта туристического агенства . Тематика сайта  поиск Туров в Египет и отелей в Египте  Очень нравится что то как это На сайте будет 2 варианта поиска  поиск тура и поиск отеля (т.е одна поисковая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн группы ВК

    Нужно создать дизайн в группе вк Тематика"документы. легализация" Необходимость  -  1 разработки логотипа 2 шапки группы 3 посты с товаром 4 дизайн на визитки  пример прикрепил ниже

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки сайта на WordPress

    Сроки ограничены – 2 дня! Просьба к неквалифицированным кадрам – не беспокоить и не воровать время! Сайт [url=http://www.yum-yum.md/]www.yum-yum.md[/url] Требуется отредактировать дизайн десткопной и мобильной версии сайта: Главная страница – расположение поиска, корзины и иконок "Любимое" и "Аккаунта". Отредактировать карточки товара. Прикрепил фото ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Технический Дизайн Доработка

    Технический Дизайн Доработка  игровая тематика  задание тут  https://docs.google.com/document/d/1NxU8gSW6LkLlik5hRTMBIATyb5BC_SVrnuoObQz20Tw/edit?usp=sharing Бюджет 1000 рублей реализовать нужно сегодня чтобы было готово!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн для одностраничника

    Здравствуйте. Нужно придумать дизайн для одностраничника в тематике Авто (тюнинг автомобилей). С версией для десктопа и мобильных телефонов. Желательно использовать цвета из данной палитры - #E8AF00, #111111 (либо близкие к этим), а также черный и белый. Должны ...

    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    4 года назад