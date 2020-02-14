Koshka03

Анастаисия Koshka03

 
22 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн тикетной системы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!