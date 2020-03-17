Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки482 просмотра
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Дизайн корпоративно-продажного сайта с анимацией. 

Адаптивный дизайн. 

Солидно, современно, продажно c идеей.

4 года назад
semak9
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
shavelpolina13
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$93
17 дней
WMZ
Полина, справилась с поставленно задачей. Все было сделано качественно с соблюдениям сроков.
Александр четко поставил задачу и предоставил все необходимые материалы. Оплата вовремя, рекомендую
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