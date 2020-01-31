Веб-дизайнер-маркетолог. Создаю прибыльные сайты с нуля, без ТЗ. Специализируюсь на платформах и сервисах, делаю и продающие ленды :)

Привет!

Меня зовут Полина, я веб-дизайнер – создаю сайты под ключ.

Раз ты сюда заглянул, то, вероятно, у тебя есть проект и тебе требуется дизайнер?

Что ж, я предложу тебе не просто дизайн - красивую картинку, а комплексное решение – инструмент, который будет генерировать лиды для твоего бизнеса и приносить доход.

- Ну, так мне это любой дизайнер сделает. Почему я должен выбрать именно тебя?

1) Скорее всего, я уже имела опыт работы с проектами типа твоего: я работала над лендингами, интернет-магазинами, корпоративными сайтами, сервисами и биржами, программами и приложениями! Так что я справлюсь с заданием более успешно чем те, у кого опыта меньше.

2) Забудь про ТЗ! Мне достаточно простого разговора, чтобы понять все пожелания. ТЗ составлять буду я. А с тебя - всего лишь ответы на вопросы :)

3) Забудь про необходимость держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё – я регулярно даю обратную связь и ты находишься в курсе статуса проекта.

4) Ход работы построен таким образом, чтоб добиться блестящего результата, при этом потратив на это минимум твоего времени и денег, засчет поэтапного согласования всех деталей. Думаю, никому не хочется тратиться на переделки.

5) Со мной в команде программисты, таргетологи и сеошники. Тебе не придется тратить своё время и нервы на поиск и контроль подрядчиков.

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Заценить мои работы можно тут – https://www.behance.net/shaveldesi6753

Если ты хочешь забыть про головную боль и иметь проект в лучшем виде, пиши-звони, обсудим :)

Я в основном зависаю тут:

Telegram: https://t.me/cheremisinovaweb

Skype: https://join.skype.com/invite/hKrqUvhty6Ru

Whatsapp: +79506010364

VK: https://vk.com/pollywantacracker

Email: [email protected]