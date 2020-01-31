shavelpolina13

Полина shavelpolina13

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-дизайнер-маркетолог. Создаю прибыльные сайты с нуля, без ТЗ. Специализируюсь на платформах и сервисах, делаю и продающие ленды :)

Привет!

Меня зовут Полина, я веб-дизайнер – создаю сайты под ключ.

Раз ты сюда заглянул, то, вероятно, у тебя есть проект и тебе требуется дизайнер?

Что ж, я предложу тебе не просто дизайн - красивую картинку, а комплексное решение – инструмент, который будет генерировать лиды для твоего бизнеса и приносить доход.

- Ну, так мне это любой дизайнер сделает. Почему я должен выбрать именно тебя?

1) Скорее всего, я уже имела опыт работы с проектами типа твоего: я работала над лендингами, интернет-магазинами, корпоративными сайтами, сервисами и биржами, программами и приложениями! Так что я справлюсь с заданием более успешно чем те, у кого опыта меньше.

2) Забудь про ТЗ! Мне достаточно простого разговора, чтобы понять все пожелания. ТЗ составлять буду я. А с тебя - всего лишь ответы на вопросы :)

3) Забудь про необходимость держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё – я регулярно даю обратную связь и ты находишься в курсе статуса проекта. 

4) Ход работы построен таким образом, чтоб добиться блестящего результата, при этом потратив на это минимум твоего времени и денег, засчет поэтапного согласования всех деталей. Думаю, никому не хочется тратиться на переделки.

5) Со мной в команде программисты, таргетологи и сеошники. Тебе не придется тратить своё время и нервы на поиск и контроль подрядчиков.  

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Заценить мои работы можно тут – https://www.behance.net/shaveldesi6753

Если ты хочешь забыть про головную боль и иметь проект в лучшем виде, пиши-звони, обсудим :)

Я в основном зависаю тут:

Telegram: https://t.me/cheremisinovaweb

Skype: https://join.skype.com/invite/hKrqUvhty6Ru

Whatsapp: +79506010364

VK: https://vk.com/pollywantacracker

Email: [email protected]

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Отзывы заказчиков

semak9
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
$93
10 баллов
5 лет назад
Дизайн корпоративного сайта
Полина, справилась с поставленно задачей. Все было сделано качественно с соблюдениям сроков.
Александр четко поставил задачу и предоставил все необходимые материалы. Оплата вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
UI/UX приложения для работы с интеллект картами (mind map)
Мне понравилось работать с Полиной. С самой заявки на участие в проект она значительно выделялась по сравнению с другими фрилансерами, написав сразу по-сути вопросов заданных мной в задании, а так же задавая конкретные вопросы относительно задачи (в отличии от шаблонных заявок других исполнителей). В процессе работы Полина была довольно инициативной и постоянно предлагала новые идеи, старалась как можно глубже погрузиться в предметную область (на сколько это позволяли оговорённые сроки). Первыми результатами работы были не картинки с дизайном, а текстовое описание концепции в рамках которой будет развиваться дизайн. Считаю это очень грамотным подходом, который позволил в будущем сэкономить время на реализацию и отсечь затраты на отрисовку ненужных макетов. После того, как устаканили концепцию, перешли к дизайну. В результате я остался очень доволен качеством проделанной работы. Что ещё хочется отметить - это то, что каждый день Полина присылала какие-то материалы для обсуждения, т.е. не было необходимости держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё :) каждый день я получал пусть и небольшие, но важные наработки, которые в итоге и подвели проект к успешному завершению точно в срок. С благодарностью за сотрудничество, Дмитрий.
Работать с Дмитрием было в одно удовольствие! Четкая постановка задачи, обоснованные правки, быстрый и подробный фидбек, оплата вовремя – всё супер. Спасибо за проект!
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$114
10 баллов
5 лет назад
Адаптивный дизайн 4 страниц
Идеальное исполнение заказа: 0) Погружается в тему сайта, задачи проекта. 1) Постоянно на связи. 2) Вносит предложения по улучшению макетов. 3) Моментальные доработки. 4) Недорого и без задержек. 5) Ответственное исполнение.
Было приятно работать, рекомендую! Четкая постановка задачи, подробный фидбек, правки по существу, оплата своевременно.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$15/час
от $250от 7 дней
нет рейтинга