Привет!
Меня зовут Полина, я веб-дизайнер – создаю сайты под ключ.
Раз ты сюда заглянул, то, вероятно, у тебя есть проект и тебе требуется дизайнер?
Что ж, я предложу тебе не просто дизайн - красивую картинку, а комплексное решение – инструмент, который будет генерировать лиды для твоего бизнеса и приносить доход.
- Ну, так мне это любой дизайнер сделает. Почему я должен выбрать именно тебя?
1) Скорее всего, я уже имела опыт работы с проектами типа твоего: я работала над лендингами, интернет-магазинами, корпоративными сайтами, сервисами и биржами, программами и приложениями! Так что я справлюсь с заданием более успешно чем те, у кого опыта меньше.
2) Забудь про ТЗ! Мне достаточно простого разговора, чтобы понять все пожелания. ТЗ составлять буду я. А с тебя - всего лишь ответы на вопросы :)
3) Забудь про необходимость держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё – я регулярно даю обратную связь и ты находишься в курсе статуса проекта.
4) Ход работы построен таким образом, чтоб добиться блестящего результата, при этом потратив на это минимум твоего времени и денег, засчет поэтапного согласования всех деталей. Думаю, никому не хочется тратиться на переделки.
5) Со мной в команде программисты, таргетологи и сеошники. Тебе не придется тратить своё время и нервы на поиск и контроль подрядчиков.
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Заценить мои работы можно тут – https://www.behance.net/shaveldesi6753
Если ты хочешь забыть про головную боль и иметь проект в лучшем виде, пиши-звони, обсудим :)
Я в основном зависаю тут:
Telegram: https://t.me/cheremisinovaweb
Skype: https://join.skype.com/invite/hKrqUvhty6Ru
Whatsapp: +79506010364
VK: https://vk.com/pollywantacracker
Email: [email protected]
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