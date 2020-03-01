UI/UX приложения для работы с интеллект картами (mind map)

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен6 заявок242 просмотра
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Приветствую!

Необходима разработка дизайна для редактора ментальных карт. Этот редактор будет являться одним из модулей программы (в программе пользователь может создавать разные документы и редактировать их, одним из таких документов является интеллект карта).

Функционал доступный пользователю:

- добавление узла в любом месте листа

- добавление дочернего узла

- узлом может быть блок текста, или картинка

- удаление узлов

- перемещение узлов по холсту

- изменение размера узла (увеличение картинки, или шрифта)

- настройка цвета текста и фона для текстовых узлов

- связывание узлов из разных деревьев

- удаление связей между узлами

- повтор/отмена последнего действия

Стиль - желаетльно придерживаться гайдов Material Design.

Также прикрепляю текущий концепт самого приложения. На концепте открыт другой редактор (для работы с текстовыми документами).

Интересуют сроки и стоимость.

4 года назад
dimkanovikov
Дмитрий 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shavelpolina13
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$250
14 дней
Мне понравилось работать с Полиной. С самой заявки на участие в проект она значительно выделялась по сравнению с другими фрилансерами, написав сразу по-сути вопросов заданных мной в задании, а так же задавая конкретные вопросы относительно задачи (в отличии от шаблонных заявок других исполнителей). В процессе работы Полина была довольно инициативной и постоянно предлагала новые идеи, старалась как можно глубже погрузиться в предметную область (на сколько это позволяли оговорённые сроки). Первыми результатами работы были не картинки с дизайном, а текстовое описание концепции в рамках которой будет развиваться дизайн. Считаю это очень грамотным подходом, который позволил в будущем сэкономить время на реализацию и отсечь затраты на отрисовку ненужных макетов. После того, как устаканили концепцию, перешли к дизайну. В результате я остался очень доволен качеством проделанной работы. Что ещё хочется отметить - это то, что каждый день Полина присылала какие-то материалы для обсуждения, т.е. не было необходимости держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё :) каждый день я получал пусть и небольшие, но важные наработки, которые в итоге и подвели проект к успешному завершению точно в срок. С благодарностью за сотрудничество, Дмитрий.
Работать с Дмитрием было в одно удовольствие! Четкая постановка задачи, обоснованные правки, быстрый и подробный фидбек, оплата вовремя – всё супер. Спасибо за проект!