UI/UX приложения для работы с интеллект картами (mind map)

Мне понравилось работать с Полиной. С самой заявки на участие в проект она значительно выделялась по сравнению с другими фрилансерами, написав сразу по-сути вопросов заданных мной в задании, а так же задавая конкретные вопросы относительно задачи (в отличии от шаблонных заявок других исполнителей). В процессе работы Полина была довольно инициативной и постоянно предлагала новые идеи, старалась как можно глубже погрузиться в предметную область (на сколько это позволяли оговорённые сроки). Первыми результатами работы были не картинки с дизайном, а текстовое описание концепции в рамках которой будет развиваться дизайн. Считаю это очень грамотным подходом, который позволил в будущем сэкономить время на реализацию и отсечь затраты на отрисовку ненужных макетов. После того, как устаканили концепцию, перешли к дизайну. В результате я остался очень доволен качеством проделанной работы. Что ещё хочется отметить - это то, что каждый день Полина присылала какие-то материалы для обсуждения, т.е. не было необходимости держать руку на пульсе фрилансера и проверять жив ли он ещё :) каждый день я получал пусть и небольшие, но важные наработки, которые в итоге и подвели проект к успешному завершению точно в срок. С благодарностью за сотрудничество, Дмитрий.