Нужен дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка187 просмотров
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10 экранов,  2 формы

Срок 3 дня

Примеры дизайна есть. Исходник должен быть в psd по слоям.

Дизайн сайта
4 года назад
denisadmin
Марков 
76 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$50
3 дня
Заказывал дизайн лендинга. Выполнил красивый дизайн точно в срок. Рекомендую!
Рекомендую, отличный заказчик, четко тз предоставил, правки только по существу.