Нужен дизайн сайта

Здравствуйте. Нужен дизайн первого экрана по данному прототипу. С победителем конкурса обсудим полностью весь проект https://xdgjum.axshare.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
10 экранов, 2 формы
Срок 3 дня
Примеры дизайна есть. Исходник должен быть в psd по слоям.
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