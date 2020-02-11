Графика, инфографика

Здравствуйте. Нужен дизайн первого экрана по данному прототипу. С победителем конкурса обсудим полностью весь проект https://xdgjum.axshare.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу веб-дизайнера/иллюстратора для долгосрочной работы по моим сайтам.
Есть желание сделать:
- логотип
- инфографику
- несколько иллюстраций
- возможно и по интерфейсу поработаем, по внутренним страницам.
Если без четкого ТЗ вы не начинаете разговор, просьба пропустить этот заказ.
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