Ищу веб-дизайнера/иллюстратора для долгосрочной работы по моим сайтам. Есть желание сделать: - логотип - инфографику - несколько иллюстраций - возможно и по интерфейсу поработаем, по внутренним страницам. Если без четкого ТЗ вы не начинаете разговор, просьба пропустить этот заказ.