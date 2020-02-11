6-8 экранов. Создаем в сервисе PlatformaLP. Или потом готовую страницу надо будет туда "прикрутить" (если так возможно). Срок 3-4 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка корпоративного сайта 5 страниц для проектно-инжиниринговой компании, срок разработки главной страницы 2 дня
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