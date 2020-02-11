Обновить дизайн и сделать его адаптивным

Добрый день, можно у вас заказать дизайн сайта? И сколько оно будет стоить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищем ответственного и талантливого дизайнера для обновления дизайна на сайте sharik.by. Нужно доработать некоторые элементы, описанные в данном ТЗ. Концепцию сайта и его стилистическое оформление следует сохранить, просто освежить немного внешний вид страниц!
Нужно объективное решение цена-качество. Просим оценить проект по времени и стоимости.
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