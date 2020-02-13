Дизайн 4-х слайдов

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки189 просмотров
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- 3 с нуля (примеры дизайна есть);

- 1 скомпоновать из имеющихся исходников.

Правки.

4 года назад
irivr
Ирина 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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