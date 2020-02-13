Дизайн 4-х слайдов

Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD. Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона Те к то с этим сталкивался думаю понимают суть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- 3 с нуля (примеры дизайна есть);
- 1 скомпоновать из имеющихся исходников.
Правки.
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