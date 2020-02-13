Дизайн сайта под шаблон BeTheme

Есть HTML шаблон, ля него есть набор всех страниц и элементов доступных в нем в PSD.

Требуется редизайн, с учетом доступных блоков в шаблоне и возможностей кастомизации шаблона

Те к то с этим сталкивался думаю понимают суть задачи.

Шаблон https://themes.muffingroup.com/ (PSD есть)

По качеству дизайн не должен уступать демкам шаблона - https://themes.muffingroup.com/be/splash/#websites

В ответе пожалуйста показывайте пример шаблона (любого) и Вашего дизайна (можно ссылкой, можно jpg).

Указывайте цену за главную страницу, шаблон страницы услуги и доп.страницы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПЫТ ПОДОБНОЙ РАБОТЫ,