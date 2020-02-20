Необходимо разработать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок1180 просмотров
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На основании мокапа разработать дизайн сайта студии по проектированию и  изготовлению мебели.

Подробности обсудим с кандидатами.

При отписке желательны ссылки на Ваши работы.

Срок выполнения проекта до 20.02.2020

Дизайн сайта
4 года назад
Aviom
54 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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