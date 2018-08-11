Добавить фотографии в портфолио на сайт (Joomla)

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок196 просмотров

Всем привет. Тех задание во вложении. Но если коротко.

1. Есть сайт на джумле

2. Надо разместить фотографии в категории портфолио

3. Надо разместить иконки соц сетей (ВК и инст) в футере и проставить ссылки

Более подробное тех задание и фотки по ссылке https://yadi.sk/d/Rr5Uur5x3a9gau 

Joomla
7 лет назад
sotgn
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров