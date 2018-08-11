Нужен фрилансер для консультации по Битриксу.
Добавить фотографии в портфолио на сайт (Joomla)
Всем привет. Тех задание во вложении. Но если коротко.
1. Есть сайт на джумле
2. Надо разместить фотографии в категории портфолио
3. Надо разместить иконки соц сетей (ВК и инст) в футере и проставить ссылки
Более подробное тех задание и фотки по ссылке https://yadi.sk/d/Rr5Uur5x3a9gau
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