Добавить фотографии в портфолио на сайт (Joomla)

Всем привет. Тех задание во вложении. Но если коротко.

1. Есть сайт на джумле

2. Надо разместить фотографии в категории портфолио

3. Надо разместить иконки соц сетей (ВК и инст) в футере и проставить ссылки

Более подробное тех задание и фотки по ссылке https://yadi.sk/d/Rr5Uur5x3a9gau