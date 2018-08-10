Интегорировать заказы интернет магазина с CRM

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Закрыт2 заявки110 просмотров

ЦМС сайта - Овпенкард

CRM - Битрикс 24

Необходимо настроить, чтобы все заказы и запросы с сайта через форму "перезвонить мне" попадали в нашу CRM систему в лиды.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров