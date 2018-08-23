Натянуть верстку на движок WordPress и установить на хостинг

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка126 просмотров

Натянуть верстку на движок WordPress и установить на хостинг

WordPress
7 лет назад
CptnSkvaer
Алексей 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$200
4 дня
Олег сделал работу все как и оговаривали. Бонусом исправил верстку, всегда на связи и быстро отвечает. Дальше работаем еще по нескольким проектам. Смело могу рекомендовать его как профессионала, каких мало сейчас на рынке фриланса.
Сотрудничесво прошло на отлично, продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад