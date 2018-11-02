Доработка сайта. ТЗ скинул в личку.
Установка сайта на Битрикс (подробное ТЗ исполнителю)
Все элементы страницы должны отображаться в соответствии с версткой
Необходима удобная замена заголовков в слайдере, названий, картинок
Единая стилистика текста (шрифты, цвет, размер, абзацы, межстрочный интервал, поля).
Сайт должен корректно отображается во всех популярных браузерах
НастроитьFavicon
Все формы на сайте должны работать корректно
После отправки формы должна появляться страница с благодарностью.
Оптимизировановремя загрузки страниц
Отсутствуют неактивные («битые») ссылки
Для существующих страниц отдается HTTP-статус 200, для несуществующих — 404
Настроена страница ошибки 404.
Для каждого изображения прописан атрибут alt.
Настроены 301-редиректы в файле .htaccess, размещенном в корневой папке сайта.
Настроена микроразметка
Настроена микроразметка Open Graph
На страницах размещены кнопки популярных соцсетей
Установлены счетчики
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