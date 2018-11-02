Установка сайта на Битрикс (подробное ТЗ исполнителю)

$385
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки154 просмотра

Все элементы страницы должны отображаться в соответствии с версткой

Необходима удобная замена заголовков в слайдере, названий, картинок 

Единая стилистика текста (шрифты, цвет, размер, абзацы, межстрочный интервал, поля).

Сайт должен корректно отображается во всех популярных браузерах

НастроитьFavicon

Все формы на сайте должны работать корректно

После отправки формы должна появляться страница с благодарностью.

Оптимизировановремя загрузки страниц

Отсутствуют неактивные («битые») ссылки

Для существующих страниц отдается HTTP-статус 200, для несуществующих — 404

Настроена страница ошибки 404.

Для каждого изображения прописан атрибут alt.

Настроены 301-редиректы в файле .htaccess, размещенном в корневой папке сайта.

Настроена микроразметка

Настроена микроразметка Open Graph

На страницах размещены кнопки популярных соцсетей

Установлены счетчики

7 лет назад
GranStudio
52 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$200
56 дней
Виктор, отличный программист, однозначно рекомендую! Проект на Битриксе был сложный в реализации и он детально продумал логику, было много доработок, все сделал. Сроки затянули, но это больше по моей вине (заказчика).
Все прошло хорошо

Заявки фрилансеров

jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад