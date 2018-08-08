Необходимо сверстать несколько простых однотипных страниц (отчасти используя уже готовые стили)
Необходимо исправить ошибку в Джумла 3
1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' При перезапоминании материала, он дублируется многократно. Надо найти и устранить причину в Базе Данных.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Внедрение и онлайн консультации по CRM Битрикс 24, нужна консультация и помощь, какие из функций для выполнения наших задач важны, а какие нет и т.д На 2 рабочих местаСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт - https://www.bumrungrad.com/Нужно скопировать из него на другой сайт в Wordpress следующие элементы:Верхнее меню (http://prntscr.com/kf749s)Боковое меню (http://prntscr.com/kf74i0)Они должны работать по тому же принципу, что и на оригинальном сайте, быть такими же адаптивными и т.д.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется перенести сайт aroma-opt.ru на коробочную версию Opencart. Необходимы цена и срок выполнения работ.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно сделать по аналогии с сайтом villacarte . com /ru/sale на wordpress или joomla. Сколько по стоимости будет и срокам?Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется Откорректровать .htaccess после переноса сайта надо изменить ссылки 3 типов: http://сайт.com.ua/product.php?id=189 на https://сайт.com.ua/product/reiner-b66/ http://сайт.com.ua/article.php?id=22 https://сайт.com.ua/otechestvennaja-sfragistika/ http://сайт.com.ua/products.php?cathegory=15 на https://сайт.com.ua/product-category/seals-stamps/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Адрес сайта: kzn-urist.ru, система управление Wordpress. Требуются правки по: 1. Верстка (привести в порядок, адаптив, где-то блоки едут, где-то отображение фильтра); 2. Интеграция новых отверстанных страниц; 3. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
http://pro-theme.com/wordpress/oscend-pluse/ - Cсылка на шаблон Необходимо поставить, наполнить текстом, текст я дам А наполнить портфолио, портфолио предоставлюСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поставить шаблон WP И наполнитьСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Внести ряд доработок на сайте CMS JoomlaСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад