Необходимо исправить ошибку в Джумла 3

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Закрыт3 заявки128 просмотров

1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' При перезапоминании материала, он дублируется многократно. Надо найти и устранить причину в Базе Данных.

Joomla
7 лет назад
bushbok_x
Вячеслав 
66 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров