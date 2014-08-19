1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' При перезапоминании материала, он дублируется многократно. Надо найти и устранить причину в Базе Данных.
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
5 лет назад
1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' При перезапоминании материала, он дублируется многократно. Надо найти и устранить причину в Базе Данных.
Было неудачное обновление Joomla до версии 3.5 После чего сайт пропал. Скорее всего проблема была с неправильным шаблоном. После самостоятельных попыток исправить, выдает ошибку 500 mootools не поддерживается. На хостинге есть бэкапы. Задача максимум: сделать обновление. Задача ...
Требуется обучение работе в готовой админке Джумлы к2. Шаблон закуплен, первичные шаблоны страниц сделаны. Необходимо грамотно научить работе в админке, с учетом сео продвижения, с учетом, что это редизайн другого сайта. Возможны доработки шаблонов страниц. ...