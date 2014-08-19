bushbok_x

Вячеслав Орешков bushbok_x

 
65 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Администрирование К2 Joomla
Спасибо за сотрудничество.
Артур грамотный специалист. Общение доброжелательное, спокойное. Рекомендую всем.
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