Было неудачное обновление Joomla до версии 3.5 После чего сайт пропал. Скорее всего проблема была с неправильным шаблоном. После самостоятельных попыток исправить, выдает ошибку 500 mootools не поддерживается. На хостинге есть бэкапы. Задача максимум: сделать обновление. Задача ...