Администрирование К2 Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки139 просмотров

Требуется обучение работе в готовой админке Джумлы к2. Шаблон закуплен, первичные шаблоны страниц сделаны. Необходимо грамотно научить работе в админке, с учетом сео продвижения, с учетом, что это редизайн другого сайта. Возможны доработки шаблонов страниц. Необходимо обучение элементарным навыкам работы в HTML для изменения тех участков сайта, которые недоступны из админки непосредственно.

HTMLJoomla
11 лет назад
bushbok_x
Вячеслав 
66 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
5 дней
Артур грамотный специалист. Общение доброжелательное, спокойное. Рекомендую всем.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад