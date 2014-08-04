Доработки для сайта на Joomla (программирование)

Рекомендации для spark-s.ru

Понял, что большой список доработок отпугивает.

По этому задачи разделил на 2 части Критичные и желательные.

По критичным важно добавить все пункты, по желательны не обязательно.

Критичные доработки по сайту:

1. Сделать главной страницей сайта http://www.spark-s.ru/catalog/tag/catalog/Kemppi.html

4. Протестировать (настроить) форму оформления покупки на сайте (что бы заявка на покупку приходила на почту). Сейчас заявки о покупке не приходят с сайта.

Карточки товара

10. Выделить цену красным и сделать более крупной (что бы сразу бросалась в глаза.

Категории

13. Добавить новый блок «Витрина»

Функционал блока, как на сайте http://www.tiberis.ru/collections/kemppi

- см. скриншот https://yadi.sk/i/oT_HKQ95YCWxx

Блок содержит заголовок, название 3х товаров, 3 изображения, их цены + краткое описание "опционально".

Для каждой страницы товары для витрины прописываются отдельно (руками).

Желательно сделать так, что бы я указывал id товара и в витрину автоматом "подтягивается" название товара (заголовок с карточки товара), картинка и цена. Описание прописывается в ручную.

!!! У одной страницы может быть несколько витрин 2-3 штуки (одна выводиться под другой).

Список страниц с витринами не большой 10-20 страниц например такие как

http://www.spark-s.ru/mig-mag.html

http://www.spark-s.ru/tig.html

http://www.spark-s.ru/mma.html

Желательные (но не обязательные)

2. Добавить блок «заказать обратный звонок».

3. Добавить функционал «онлайн-консультант» - (любой из бесплатных)

5. Оформление стилей. Вынести все теги