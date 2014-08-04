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Доработки для сайта на Joomla (программирование)
Рекомендации для spark-s.ru
Понял, что большой список доработок отпугивает.
По этому задачи разделил на 2 части Критичные и желательные.
По критичным важно добавить все пункты, по желательны не обязательно.
Критичные доработки по сайту:
1. Сделать главной страницей сайта http://www.spark-s.ru/catalog/tag/catalog/Kemppi.html
4. Протестировать (настроить) форму оформления покупки на сайте (что бы заявка на покупку приходила на почту). Сейчас заявки о покупке не приходят с сайта.
Карточки товара
10. Выделить цену красным и сделать более крупной (что бы сразу бросалась в глаза.
Категории
13. Добавить новый блок «Витрина»
Функционал блока, как на сайте http://www.tiberis.ru/collections/kemppi
- см. скриншот https://yadi.sk/i/oT_HKQ95YCWxx
Блок содержит заголовок, название 3х товаров, 3 изображения, их цены + краткое описание "опционально".
Для каждой страницы товары для витрины прописываются отдельно (руками).
Желательно сделать так, что бы я указывал id товара и в витрину автоматом "подтягивается" название товара (заголовок с карточки товара), картинка и цена. Описание прописывается в ручную.
!!! У одной страницы может быть несколько витрин 2-3 штуки (одна выводиться под другой).
Список страниц с витринами не большой 10-20 страниц например такие как
http://www.spark-s.ru/mig-mag.html
http://www.spark-s.ru/tig.html
http://www.spark-s.ru/mma.html
Желательные (но не обязательные)
2. Добавить блок «заказать обратный звонок».
3. Добавить функционал «онлайн-консультант» - (любой из бесплатных)
5. Оформление стилей. Вынести все теги
Заявки фрилансеров
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