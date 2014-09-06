Доработать функционал раздела. Битрикс.

Сайт: tgv(.)ru. Раздел "О компании".

Нужно, чтобы было как тут:

http://lovatospa.com/category/company/

Блок с текущим иконостасом сотрудников удалять совсем не нужно (просто сохранить где-то, тк не исключаю, что к нему вернутся).

Надо, чтобы при клике, фотка увеличивалась, как в галерее.

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