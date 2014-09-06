Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...
Доработать функционал раздела. Битрикс.
Сайт: tgv(.)ru. Раздел "О компании".
Нужно, чтобы было как тут:
http://lovatospa.com/category/company/
Блок с текущим иконостасом сотрудников удалять совсем не нужно (просто сохранить где-то, тк не исключаю, что к нему вернутся).
Надо, чтобы при клике, фотка увеличивалась, как в галерее.
Оставляйте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.
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