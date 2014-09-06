Доработать функционал раздела. Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки207 просмотров

Сайт: tgv(.)ru. Раздел "О компании".

Нужно, чтобы было как тут:

http://lovatospa.com/category/company/

Блок с текущим иконостасом сотрудников удалять совсем не нужно (просто сохранить где-то, тк не исключаю, что к нему вернутся).

Надо, чтобы при клике, фотка увеличивалась, как в галерее.

Оставляйте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Роман отлично справился с заданием! Было приятно с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации.
Хороший заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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