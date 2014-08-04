Настройка пунктов меню Jomsocial

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок124 просмотра

Настроить пункты меню Jomsocial, так чтоб при обновлении компонента оставились без изменений

и поправить немного верстку сайта.

11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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