Сделать Landing page

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Закрыт9 заявок193 просмотра

Необходимо создать ЛП, наподобие http://edanaden.ru

только с другим логотипом и сделать возможность оплаты заказа.

Подробнее — с выбранным исполнителем. Поэтапная оплата.

Укажите пожалуйста ваши сроки и цену.

11 лет назад
Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров