Добрый день,требуется исправить ошибку в слайдере(или просто бекап сделать,так как он работал) и сделать одну доработку. jQuery(...).AccordionImageMenu is not a function Cms Wordpress.Так же нужно сделать доработку которая описана в ворд файле,это для ...
Сделать Landing page
Необходимо создать ЛП, наподобие http://edanaden.ru
только с другим логотипом и сделать возможность оплаты заказа.
Подробнее — с выбранным исполнителем. Поэтапная оплата.
Укажите пожалуйста ваши сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, мы ищем человека, который установит OSQA.net на OpenShift.com и настроит базовый функционал. В случае если всё получается как надо, нам понадобится дальнейшее расширение и добавление возможностей в этот продукт. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Сайт на Joomla 2.5 . Сейчас во многих товарах вылазиет вот такая штука: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-amigo-ultra.html А должно быть так: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-atlant-ultra.html Причем в админке все нормально в товарах прописано. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо приступить прямо сейчас. Сделать к утру. Макет покажу по запросу. В заявках оставляйте свой скайп, обязательно.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать одностраничник и натянуть на wordpress. Верстку сделать к утру. Натяжку к вечеру. Из функционала будет платежка на paypal.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
ТЗ по запросу. Все сделать к утру. Оставляйте заявки только те кто свободен.\ Система управления wordpress.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Доброе время суток! У меня на сайте есть задача реализовать аналогичный функционал, как на данном сайте http://1001guide.ru/ekskursii/frantsiya/paris/27-obzornaya-ekskursiya-po-parizhu/ Есть товар, в моем случае это тур. При заказе ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт. Необходимо доработать корзину. Приступить прямо сейчас. Сделать все нужно к утру. Более подробное ТЗ по запросу.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт tkedr.ru необходима помощь в доработке правок. Приступить нужно прямо сейчас. Сделать все к утру. Оставляйте заявки только те кто свободен.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад