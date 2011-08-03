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******** Пишу скрипты, модули.
******** Проверяю сайты на наличие уязвимостей (sql injection, xss....)
******** Буду рад сотрудничать
******** с хорошими работодателями.
******** БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!
******** PHP, MySQL, HTML, CSS
******** CMS: Amiro, DLE, Joomla
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почта: [email protected]
skype: horror.expel
icq: 485640
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
8 лет назад
С задачей справился очень быстро. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично!
$50
10 баллов
10 лет назад
Сотрудничество прошло на отлично. Вячеслав все сделал быстро и со знанием дела!
Ответный отзыв
Андрей четко поставил задачу, моментально предоставил необходимые данные, и также моментально все оплатил. Сотрудничеством остался доволен!
$1
10 баллов
12 лет назад
Быстро и четко, спасибо) Рекомендую.
$35
10 баллов
12 лет назад
Очень хорошый специалист, буквально за несколько часов зделал очен кропотливую и осторожную работу. профессионально разбирается в DLE. зделал всю работу внимателно, логично, Быстро и качественно. работой довольен, Рекомендую!
Ответный отзыв
Георгий - адекватный и вежливый заказчик. Пока я работал - всё время был в онлайне, интересовался ходом работы, подсказывал даже! :)) Оплата сразу. Никаких претензий быть не может :) Рекомендую!
$36
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист, спасает мне уже не первый сайт, взломанный хакером. Сайт восстановил, дырки позакрывал. Спасибо!
Ответный отзыв
Работаю с Анатолием уже второй раз и снова доволен сотрудничеством! Всегда на связи, приятный в общении человек, никаких проблем с оплатой. В общем от сотрудничества с Анатолием осталась масса положительных эмоций. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) !
Веб-программирование
10 отзывов
$12/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга