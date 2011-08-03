Pa6oTHu4er

Вячеслав Pa6oTHu4er

 
34 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

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******** Пишу скрипты, модули.

******** Проверяю сайты на наличие уязвимостей (sql injection, xss....)

******** Буду рад сотрудничать

******** с хорошими работодателями.

******** БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

******** PHP, MySQL, HTML, CSS

******** CMS: Amiro, DLE, Joomla

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почта: [email protected]

skype: horror.expel

icq: 485640

PHPMySQLHTMLCSSJoomlaDLE
Отзывы заказчиков
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Исправление ошибок скрипта в движке социальной сети Vii Engine
С задачей справился очень быстро. Всем рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв
solen22
Андрей 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
22 отзыва
$50
10 баллов
10 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Сотрудничество прошло на отлично. Вячеслав все сделал быстро и со знанием дела!
Андрей четко поставил задачу, моментально предоставил необходимые данные, и также моментально все оплатил. Сотрудничеством остался доволен!
Ответный отзыв
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Написать простой скрипт редиректа
Быстро и четко, спасибо) Рекомендую.
+++
Ответный отзыв
graph
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Upgrade DLE + Security
Очень хорошый специалист, буквально за несколько часов зделал очен кропотливую и осторожную работу. профессионально разбирается в DLE. зделал всю работу внимателно, логично, Быстро и качественно. работой довольен, Рекомендую!
Георгий - адекватный и вежливый заказчик. Пока я работал - всё время был в онлайне, интересовался ходом работы, подсказывал даже! :)) Оплата сразу. Никаких претензий быть не может :) Рекомендую!
Ответный отзыв
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$36
10 баллов
12 лет назад
Найти и удалить вредоносный скрипт
Отличный специалист, спасает мне уже не первый сайт, взломанный хакером. Сайт восстановил, дырки позакрывал. Спасибо!
Работаю с Анатолием уже второй раз и снова доволен сотрудничеством! Всегда на связи, приятный в общении человек, никаких проблем с оплатой. В общем от сотрудничества с Анатолием осталась масса положительных эмоций. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) !
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
$12/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга