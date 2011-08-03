Работаю с Анатолием уже второй раз и снова доволен сотрудничеством! Всегда на связи, приятный в общении человек, никаких проблем с оплатой. В общем от сотрудничества с Анатолием осталась масса положительных эмоций. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) !