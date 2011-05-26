Web Дизайнер. Более 1000 сайтов.

Профессиональный WebДизайнер.

Опыт работы более 19 лет. Разработал более 1000 проектов по дизайну.

Вас ожидает:

1) Организованный, осознанный, творческий подход к делу.

2) Воплощение в жизнь всех Ваших пожеланий относительно заказа.

3) Четкое соблюдение сроков сдачи работы.

4) Адекватная стоимость услуг.

5) Оперативная обратная связь по всем вопросам (Telegram, WhatsApp, Skype, e-mail, телефон) даже после завершения сотрудничества.

Как происходит работа:

1) Заполняется бриф на дизайн проекта (тех.задание), находится здесь: https://xdesign.su/docs/Xdesign_Brief_design.doc

2) Уточнение деталей, пожеланий, сроков

3) 50% Предоплата

4) Срок на разработку дизайна главной 4–7 дней (с момента предоплаты)

5) Показ дизайна

6) Возможная доработка, исправления (не противоречащие изначально поставленной задаче)

7) Утверждение

8) Остаток оплаты

9) Передача исходниковPSD.

Портфолио (можно увидеть на моем сайте):

https://xdesign.su/

(в конце страницы)

А так же несколько других работ:

https://skylove.su/

https://about.skylove.su/

http://sibluxe.ru/

https://diamondm.ru/

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Уважаемые заказчики, чем ответственнее вы подойдете к постановке задачи, тем ближе к желаемому будет результат.

Я прошу вас потратить немного времени на заполнение брифа и дальнейшее обсуждение проекта (если необходимо), чтобы избежать недоразумений. Это касается не только моей работы, но и сотрудничества с фрилансерами в целом. Из личной практики могу сказать,

что при внимательном отношении к выбору ориентира/примера по дизайну и описания

пожеланий, оперативным ответам и доброжелательном общении, проекты завершаются

легко и позитивно для обеих сторон.

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Ответы на возможные вопросы:

1) Без предоплаты я не работаю, как правило это 50% от суммы заказа и, как следствие, не рисую пробные макеты для «посмотреть ваш стиль» и не участвую в конкурсах.

2) При разработке нескольких страниц сайта, сначала создаю главную, после полного утверждения главной перехожу к разработке внутренних.

3) Эскизы и промежуточные варианты не предоставляю, незавершенная работа не отражает впечатления по сравнению с конечным результатом.

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Благодарю за внимание, буду рад сотрудничеству!

Спасибо.

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Telegram: polmaster100

e-mail: [email protected]