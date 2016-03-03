Сотрудничеством с Павлом в целом доволен. Но хотел бы сказать все нюансы. Павел очень педантичный заказчик. И если Вы думаете, что у него прокатывает 1 пик вверх или вправо от макета, то при верстке должны делать точно 100% как в макете. Он дизайнер и видит лучше всех свой макет. И если Вы на 1 пик иконку или слово сдвинули, то он это найдет и Вы будете должны это поправить. Поэтому, когда подаетесь на проект учитывайте в сроки проекта и цену, то что +2-3 дня Вы можете правки делать ну и бюджет разумно рассчитывайте исходя из этого. А так все было хорошо. Спасибо Павел за заказ. И спасибо за оплату.