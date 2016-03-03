Виталий vitaliipopovychvitaliipopovych
33 годаУкраина/Ужгород
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Таргетинговая реклама Facebook, Instagram. Контекстная реклама в Google. Работаю на результат!
Моя главная цель - дать вам больше прибыли в вашем бизнесе с помощью интернет-маркетинга, сэкономить ваше время.
УСЛУГИ:
- Таргетинговая реклама Facebook, Instagram. Контекстная реклама в Google. Занимаюсь не повышением узнаваемости вашего бренда, а увеличением количества клиентов в ваш бизнес. Работаю на результат и конкретные показатели.
- Профессиональная настройка «под ключ» контекстной рекламы в Google ADS (поисковая реклама, ремаркетинг \ ретаргетинг, КМС, реклама в Gmail и YouTube).
- Установка Facebook Pixel, создание аудиторий, которые будут оставлять больше заявок, создание похожих аудиторий. Создание Messenger Bot.
- Аудит ваших существующих кампаний. Снижение стоимости лида за счет аналитики и улучшения аудиторий, повышение качества заявок.
- Мониторинг рекламной активности конкурентов и рекомендации по повышению эффективности рекламных кампаний.
- Всегда думаю, как лучше использовать бюджет заказчика для увеличение продаж в его бизнесе.
- Коммуникация (я четко определяю цели, которые важны для клиента в проекте).
- Делаю свою работу качественно и в срок.
- Всегда нахожусь на СВЯЗИ! Если нужно даю свой личный номер телефона. Никогда не пропадаю.
- Решаю Ваши проблемы, а не создаю их.
- Всегда довожу дело до конца.
- Легко нахожу общий язык с любым заказчиком.
- Результат работы Вас порадует.
- Создание, настройка и ведение рекламных кампаний в Facebook, Instagram и Google ADS.
- Создание и подключение Messenger Bot.
- Настройка пикселя Facebook.
- Ремаркетинг \ ретаргетинг.
- Аналитика и улучшение ваших рекламных кампаний
- Более 50 позитивных отзывов о высоком качестве моей работы.
- Более 100 сделанных проектов в сфере веб-разработки.
- Опыт в интернет-маркетинге более 2 года.
- В прошлом разрабатывал сайты, сейчас перешел в сферу интернет-маркетинга.
С Пн. по Пт. (9-00 - 21-00) МСК
В выходные плавающий график. (Но если что то срочное, то я на связи).
ОПЛАТА:
- Предоплата проекта 30%.
- Обычно — поэтапная оплата. Сделал, показал.
WebMoney, Яndex.Деньги, QIWI, банковские переводы, и др.
КОНТАКТЫ:
почта: [email protected]
телефон предоставляю в личной переписке
Портфолио
- Ведение страницы, настройка Instagram ADS136 просмотров
- Настройка рекламы на FB для частного сада125 просмотров
- Адаптивный лендинг - МИНИТРАКТОРЫ «БУЛАТ»1215 просмотров
- ПРОДАЖА ТРАКТОРОВ CHERY Адаптивный лендинг1149 просмотров
- Создание сайта для Мастерская Авраменко "под ключ"934 просмотра
- Создание сайта для Архитектора "под ключ"955 просмотров
- Создание блога "под ключ" на Wordpress886 просмотров
- Адаптивная верстка большого проекта939 просмотров
- ЛЕНДИНГ СВАДЕБНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ778 просмотров
- Адаптивная верстка 3 страниц Мореназал906 просмотров
- Адаптивная верстка 3 лендингов (Dornbracht)870 просмотров
- LineJump767 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
7 лет назад
Настоятельно рекомендую! Виталий мастер своего дела. Сверстал и настроил на высшем уровне. Всегда на связи. Четкое исполнение при четко поставленной задаче. Поработаем еще!
Ответный отзыв
Алексей, прекрасный заказчик. Моментальная оплата, внятно тз и интересный закказ. Спасибо.
$200
10 баллов
8 лет назад
Вот, что значит настоящий профессиональный верстальщик! Очень хорошо знает Wordpress и html+css. Знаком со всеми современными тенденциями в области верстки. Невыполнимых задач практически не существует. Виталий выполнил работу даже сверх меры. Очень не хочется рекомендовать его другим, чтобы он не был занят чужими проектами в то время, когда мне будут необходимы его услуги, но придется.)) Так как это реально профессионал с опытом, который четко понимает, что делает.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Приятно работать с человеком, который знаком с темой. Оплата своевременная. Я немного затянул с проектом. Благодарен Ярославу, что терпеливо подождал окончание проекта. Когда я все сделал и выполнил все задачи. Рекомендую его другим фрилансерам.
$120
7 баллов
8 лет назад
Виталий справился с задачей, довел верстку лендинга до требуемого уровня, все элементы и правки были внесены в полном объеме. Но пришлось потратить несколько дней расписывание ошибок, они не глобальные, но очень много мелких, хотя требование pixel perfect было сразу оговорено. Плюсы: Код написан хорошо. Виталий терпелив, вежлив. Устраняет выявленные недочеты и после сдачи проекта. Недостатки: Не внимателен, пришлось потратить много личного времени на указание и расписывание недочетов. Резюме: Присоединяюсь к одному из прошлых отзывов. Виталия рекомендую. Но кому нужна хорошо отлаженная верстка и полное соответствие макету. Придется потратить свое время на выявление ошибок. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Павлом в целом доволен. Но хотел бы сказать все нюансы. Павел очень педантичный заказчик. И если Вы думаете, что у него прокатывает 1 пик вверх или вправо от макета, то при верстке должны делать точно 100% как в макете. Он дизайнер и видит лучше всех свой макет. И если Вы на 1 пик иконку или слово сдвинули, то он это найдет и Вы будете должны это поправить. Поэтому, когда подаетесь на проект учитывайте в сроки проекта и цену, то что +2-3 дня Вы можете правки делать ну и бюджет разумно рассчитывайте исходя из этого. А так все было хорошо. Спасибо Павел за заказ. И спасибо за оплату.
$50
9 баллов
8 лет назад
работу сделал
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата мгновенно. Рекомендую к сотрудничеству.
$125
9 баллов
8 лет назад
Задача по разработке адаптивной верстки для уже готового сайта была достаточно непростая. Пришлось немного помучиться, но это окупилось ожидаемым результатом. На выходе получили результат требуемого качества. Спасибо Виталий, за хорошую работу!
Ответный отзыв
Спасибо Артему за интересный проект и своевременную оплату. Артем прекрасный заказчик.