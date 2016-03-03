Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3. Необходимо реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте ...
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Верстка лендинга с учетом ТЗ
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