Джумла 3 - реализовать вывод блока материалов (стиль)

Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...
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Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3.
Необходимо
реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте это сделано обычной таблицей). Картинка и заглавие кликабельны.
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