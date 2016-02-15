Джумла 3 - реализовать вывод блока материалов (стиль)

HTML-версткаЗавершен11 заявок352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт написанный на Джумла 1.5. Имеется его обновленная версия до Джумла 3.

Необходимо

реализовать программно вывод типа материала "Блог категории" по примеру старого сайта - когда материалы категории отображаются справа с картинкой. (сейчас на старом сайте это сделано обычной таблицей). Картинка и заглавие кликабельны. 

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sergio_K
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Очень довольны сотрудничеством по проделанной работе. Работа выполнена четко, профессионально. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Рекомендуем.
Екатерина отличный заказчик. Всегда на связи. Все вопросы по работе решаются оперативно. Быстрая оплата. Был рад сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Интеграция раздела сайта на самописном коде - в новый сайт на WPress

    Задача https://yadi.sk/i/pUFONMUHkN7Fs: нужно " натянуть" вёрстку нового диза (только шапку и меню) - на 3 страницы самописного сайта, переложить его на домен третьего уровня, и настроить переходы с нового сайта на старый (но уже с новым ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $100

    Нужно сверстать сайт, любое cms кроме wp, сайт состоит из 8-9 однотипных страниц (отличаются только фоновой картинкой), полностью на скролле, как нынче модно. Страницы при прокручивании "магнитные" к верху, то есть при оставлении на полпути ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Верстка лейдинга срочно к утру Оставляйте заявки, кто готво приступить сейчас. В заявках указывайте свой скайп. Макет по запросу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка ajax в jQuery FlexSlider v2.2.2

    Добрый день!  Есть 6 слайдов по 5-6 листов в каждом. Слайд подгружается через аякс. Нужно сделать чтобы и листы подгружались динамически. Скрипты я поправлю сам, вопрос лишь в доработке jQuery, нужно создать некий экшн, который будет ...

    jQueryAjax
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помогите решить технические вопросы на сайте

    Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт:  [url=http://krekhovetskyi.net/]https://krehkino.club[/url] . ниже я перечислю, что мне нужно сделать. 1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать по макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) не респонс

    Необходимо сверстать по готовым макетам и натянуть верстку на CMS (Wordpress) версия пк 1. Главная - слайдер - вывод видео - краткого FAQ - вывод актуальных новостей - вывод 3 кратких статей - текстовая информация - вывод рекламных баннеров на странице - футер: несколько ...

    WordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress - корректировка верстки, работа с изображениями (main page)

    На сайте под управлением CMS WordPress: 1.  Скрыть превью этого блока  (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий). 2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг  с техникой на ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать адаптивный список

    Здравствуйте, нужно сверстать простой адаптивный список со структурой элемент&gt;под элемент. Например: также как на картинке ниже.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад