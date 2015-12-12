Верстка лендинга

Крайне не рекомендую работать с этим заказчиком, не знаю даже как его назвать так как тут он подписан как Даниил Соболев, а в skype как Денис Соловьев. А если работать то только с предоплатой, так как он предлагает работать постоянно, говорит что всегда есть работа(он не заказчик, а всего посредник), а сам кидает на деньги. И придумывает типичные отмазки типа меня заказчик кинул и т.п. Очень не доволен сотрудничеству с ним. Не будьте как я, не ведитесь