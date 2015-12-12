Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен10 заявок318 просмотров
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8 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
menher96
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Рекомендую настоящий профессионал! Выполнил все качественно и в срок! Не один проект!
Крайне не рекомендую работать с этим заказчиком, не знаю даже как его назвать так как тут он подписан как Даниил Соболев, а в skype как Денис Соловьев. А если работать то только с предоплатой, так как он предлагает работать постоянно, говорит что всегда есть работа(он не заказчик, а всего посредник), а сам кидает на деньги. И придумывает типичные отмазки типа меня заказчик кинул и т.п. Очень не доволен сотрудничеству с ним. Не будьте как я, не ведитесь
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