WordPress - корректировка верстки, работа с изображениями (main page)

На сайте под управлением CMS WordPress:

1. Скрыть превью этого блока (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий).

2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг с техникой на главной - по образцу (без переоформлений стилей толщины бордюров и цветов и т.п.). Меняем только местоположение и размер превью.

3. В превью вписать уменьшенные копии новых фотографии техники, учитывая одинаковые пропорции (новую одинаковую ширину и длину ). За образец новой ширины и длины превью взять максимально широкую фото по высоте и длине (папка WHITE MASHINES), с пропорциональным сокращением до размеров для вписания в "серую область" экрана. Эстетично отрегулировать высоту "серой зоны", сообразно вписываемым иконкам.

Таким образом у нас останется 6 симметричных блоков с техникой, которые будут приближены друг к другу , не "наезжать" на слайдер, а находиться в "серой зоне" макета шаблона главной страницы, с уменьшенными отступами друг от друга (к письму прикрепляю новую схему расположения иконок и образец с другого сайта).

Требования: соблюдение адаптивности и кроссбраузерности (присутствовали в платном шаблоне изначально).

Сроки: до 11.11.15 10.00, мелкие правки до 11.11.15 12-00.

Ссылку на сайт отправлю заинтересованным Исполнителям.