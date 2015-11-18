WordPress - корректировка верстки, работа с изображениями (main page)

HTML-версткаЗавершен3 заявки150 просмотров
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На сайте под управлением CMS WordPress:

1.  Скрыть превью этого блока  (закомментировать в коде), предоставить инструкцию по расскомментированию (имя файла, папки на сервере, строк кода, действий).

2. Сгруппировать и изменить расположение остальных превью услуг  с техникой на главной - по образцу (без переоформлений стилей толщины бордюров и цветов и т.п.). Меняем только местоположение и размер превью.

3. В превью вписать уменьшенные копии новых фотографии техники, учитывая одинаковые пропорции (новую одинаковую ширину и длину ). За образец новой ширины и длины превью взять максимально широкую фото по высоте и длине (папка WHITE MASHINES), с пропорциональным сокращением до размеров для вписания в "серую область" экрана. Эстетично отрегулировать высоту "серой зоны", сообразно вписываемым иконкам.

 Таким образом у нас останется 6 симметричных блоков с техникой, которые будут приближены друг к другу , не "наезжать" на слайдер, а находиться в "серой зоне" макета шаблона главной страницы, с уменьшенными отступами друг от друга (к письму прикрепляю новую схему расположения иконок и образец с другого сайта).

Требования: соблюдение адаптивности и кроссбраузерности (присутствовали в платном шаблоне изначально).

Сроки: до 11.11.15 10.00, мелкие правки до 11.11.15 12-00.

Ссылку на сайт отправлю заинтересованным Исполнителям.

WordPress
8 лет назад
InNOVA23
Олег 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexey_1406
Алексей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$12
1 день
Алексей выполнил задачу на отл. - главная страница корректно открывается на всех устройствах, включая мобильные! Также без вопросов оптимизировал и загрузил новые фото для превью техники. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую, как грамотного и адекватного верстальщика на WordPress.
Отличный заказчик, четко поставленная задача. Рекомендую к сотрудничеству!
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