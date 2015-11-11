Скопировать вручную респонсив лендинг из 3 страниц. (HTML, CSS)

Если респонсив лендинг, состоящий из 3 страниц: 2 маленькие и одна большая, но там только текст, картинки и кнопки. Его нужно полностью вручную скопировать. Никаких программ. Сами пишите HTML, вытягиваете картинки, копируете CSS с фаербага. Работа не сложная. Задание нужно выполнить на завтра к 15.00 по Киеву. Прошу не стучаться в приват и скайп - отвечать не буду. Оставляйте свои заявки с примерными ценами. Я выберу исполнителя, сам ему напишу и предоставлю ссылку на сам ленд. Заранее спасибо