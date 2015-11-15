Правка верстки тема Presta

Требуется помощь в решении проблем по верстке. Сайт сделан с использованием bootstrap. По всем вопросам писать на почту, указанную в профиле. Выставление цен и сроков только после обсуждения задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить тему Presta,
четкого ТЗ нету, буду говорить что делать, работы на час, два.
кто свободен, отзовитесь.
спасибо заранее
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