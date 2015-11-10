Задание создать 2 xml-фида Яндекс. Недвижимость.

Задача. Нам необходимо создать 2 xml-фида для автоматической выгрузки объявлений из XML на яндекс. Недвижимость. Данные для этого:

А) Для автоматической загрузки объявлений из XML нужна ссылка на xml-фид, yandex22.xml

фид прикреплен.

Б) Для автоматической загрузки объявлений из XML создать xml-фид для выгрузки объявлений на квартиры и сделать ссылку на фид. Информация о квартирах и их планировка в ворде "объявления". Данные о застройщике можно взять из xml- фида yandex22.xml.

Файлы отправлю по почте.