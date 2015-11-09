Добавить ссылку вт футер на сайте

Сверстать сайт на вордпрес, дизайн есть, сделать тему валидную под популярные браузеры, и совместимую с woocommerce для интернет магазина и привязать его к теме сразу, дизайн для него тоже уже есть. Тема должна быть совместимая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт нужно поставить одну ссылку. Сайт на битриксе, верстка бутстрап
100руб.
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