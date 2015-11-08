Нужна мобильная версия сайта на OpenCart

Привет всем, нужно сделать для сайта кулинарной тематики [b]Меню[/b] [u] То есть нарисовать и установить на сайт![/u] Пример которого увидите ниже... Сайт под управлением DLE 10 Для сайта kuhnea точка com меню хочу расположить чуть ниже блока "Если вам понравился рецепт, ...