Нужна мобильная версия сайта на OpenCart

Макеты тут: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20504253/Temp/onfoot.zip. Сайт адаптивный Из требования:[list][*]все картинки в спрайтах [*]HTML5[/list]Все предложения только в проект. Сразу пишите цену и сроки, без цены не рассматриваются
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Мобильная версия на m.aparat.ua и приложение в ггулплей
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