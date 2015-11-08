Подправить imagemap

HTML-версткаЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Необходимо подправить imagemap с учётом масштабируемости изображения. Поставлен width=70%, а атрибуты карты остаются прежними

8 лет назад
AndrewT
Андрей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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