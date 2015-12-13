Требуется сверстать одну страницу

Работа не пыльная, js подключить только в одном случае (мини-слайдер, вы можете увидеть его на скрине).

ВНИМАНИЕ!!!

Все должно быть сверстано как на скриншоте.

Не каких свисто-передлок пожалуйста, требуется 1 в 1.

Шрифты к psd прилагаются.