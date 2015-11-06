Сверстать 9 макетов и натянуть на WP

Печально но вынуждены оставить отрицательный отзыв. Вроде все было хорошо, бегло проверили проект, приняли оплатили, но потом выяснилось что многое не доделано, галерея вообще не реализована как положено, часть страниц не доделана, Сергей просто не хочет выходить на контакт и доделывать, то что он не сделал. Мы попробовали исправить его "ошибки" с другими специалистами, но никто даже не хочет копаться в этом ужасе, вот что пишут другие специалисты: -- Мда уж, структура сайта ужасна, не знаю кто вам его делал, но можете смело оставлять ему отрицательный отзыв. -- Тут ничего уже не исправить. Я вам советую не платить тому человеку за натяжку на ВП а только за верстку, потому что в ВП он ничего не понимает, и тут все сделано безграмотно и одноразово, без возможности редактирования через админку.