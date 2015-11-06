Сверстать 9 макетов и натянуть на WP

$55
HTML-версткаЗавершен4 заявки201 просмотр
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Требуется верстка и натяжка на WP 9 макетов сайта салона красоты.

Бюджет 3500 рублей.

Срок 2-4 дня.

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mikulincz
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов(-2)
8 лет назад
$10
3 дня
Печально но вынуждены оставить отрицательный отзыв. Вроде все было хорошо, бегло проверили проект, приняли оплатили, но потом выяснилось что многое не доделано, галерея вообще не реализована как положено, часть страниц не доделана, Сергей просто не хочет выходить на контакт и доделывать, то что он не сделал. Мы попробовали исправить его "ошибки" с другими специалистами, но никто даже не хочет копаться в этом ужасе, вот что пишут другие специалисты: -- Мда уж, структура сайта ужасна, не знаю кто вам его делал, но можете смело оставлять ему отрицательный отзыв. -- Тут ничего уже не исправить. Я вам советую не платить тому человеку за натяжку на ВП а только за верстку, потому что в ВП он ничего не понимает, и тут все сделано безграмотно и одноразово, без возможности редактирования через админку.
Заказчик оставил положительный отзыв, после нескольких дней редактировал его на отрицательный из-за того, что я несколько дней был в отъезде и не мог отвечать, был онлайн с телефона. В заявке я четко указал: "В течении 24 часов вношу бесплатные правки в верстке". Не рекомендую работать с таким заказчиком.
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