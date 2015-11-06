Верстка и натяжка на битрикс

Требуется специалист на этом почётном фреймворке. Будем делать красивый/шустрый интерфейс для ЦРМ. ТЗ, к сожалению, в этот раз нет, буду показывать на пальцах, поэтому голосовая связь обязательна. Ну и просветите плз о примерных ценах. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка и установка на битрикс интернет магазина. Верстка будет адаптивной. Макеты скину в личку. Пишите ваши примерные цены.
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