Верстка и натяжка на битрикс

Требуется специалист на этом почётном фреймворке. Будем делать красивый/шустрый интерфейс для ЦРМ. ТЗ, к сожалению, в этот раз нет, буду показывать на пальцах, поэтому голосовая связь обязательна. Ну и просветите плз о примерных ценах. ...