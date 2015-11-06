Наверстать упущенное (макет на 3 экрана)

$31
HTML-версткаЗавершен10 заявок223 просмотра
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Привет, коллеги!

Нужно сверстать воронку продаж! Там всего 3 экрана. Срок 3 дня, бюджет 2000р, подробности кандидату. Жду заявки со ссылками на примеры работ.

Спасибо и хорошего вечера!

8 лет назад
fockes
Денис 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VANDEL
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$30
2 дня
Задание отправил - на следующий день все готово! Без единого косяка, все четко по ТЗ. Иван постоянно на связи, правки вносит мгновенно. Одно удовольствие работать с таким исполнителем.
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Всегда на связи. Очень приятно работать, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую)))
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