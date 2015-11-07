Перенести несложную верстку с JS

Нужно перенести верстку с одного сайта на другой. Доступы к обоим сайтам предоставлю. Подключать к БД и скриптам PHP не нужно, только перенести верстку, главное чтобы скрипты JS работали как надо и не тянули за собой ничего лишнего (т.е. код HTML должен быть простым и понятным без лишнего мусора).

Вот то, что нужно перенести:

Вот список того, что нужно перенести: https://yadi.sk/i/yW5Q0EjNkGNAB

1. Конпка свернуть / развернуть

2. Редактор текста

3. Таблица с информацией

4. Кнопка копировать

5. Кнопка Сохранить

6. Вкладки (табы)