Перенести несложную верстку с JS

Нужна верстка лендинга [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FMSna2AZ1k95sr]yadi.sk/i/MSna2AZ1k95sr[/url] Срок 3-4 дня Без предоплаты + CMS (wordpress или joomla)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести верстку с одного сайта на другой. Доступы к обоим сайтам предоставлю. Подключать к БД и скриптам PHP не нужно, только перенести верстку, главное чтобы скрипты JS работали как надо и не тянули за собой ничего лишнего (т.е. код HTML должен быть простым и понятным без лишнего мусора).
Вот то, что нужно перенести:
Вот список того, что нужно перенести: https://yadi.sk/i/yW5Q0EjNkGNAB
1. Конпка свернуть / развернуть
2. Редактор текста
3. Таблица с информацией
4. Кнопка копировать
5. Кнопка Сохранить
6. Вкладки (табы)
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