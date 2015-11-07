Перенести несложную верстку с JS

$6
HTML-версткаЗавершен1 заявка278 просмотров
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Нужно перенести верстку с одного сайта на другой. Доступы к обоим сайтам предоставлю. Подключать к БД и скриптам PHP не нужно, только перенести верстку, главное чтобы скрипты JS работали как надо и не тянули за собой ничего лишнего  (т.е. код HTML должен быть простым и понятным без лишнего мусора).

Вот то, что нужно перенести:

Вот список того, что нужно перенести: https://yadi.sk/i/yW5Q0EjNkGNAB 

1. Конпка свернуть / развернуть

2. Редактор текста

3. Таблица с информацией

4. Кнопка копировать

5. Кнопка Сохранить

6. Вкладки (табы)

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
Inigrey
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$6
1 день
Сергей очень быстро и качественно справился с работой! Рекомендую как качественного специалиста в верстке!
Будем еще работать
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